En BMW fik sig en kølig dukkert, da føreren natten til lørdag satte kursen mod et vandhul på Fyn.

Der skete imidlertid ingen personskader, da vandet ikke var dybere, end at bilisten selv kunne forlade vandet og søge hjælp i et nærliggende hus, skriver TV2 Fyn.

Manden var temmelig nedkølet og først var det uklart, om der var andre passagerer med i bilen, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo, til mediet.

»Manden var spirituspåvirket og kunne ikke fortælle, om han var alene i bilen. Det betød, at bilen blev trukket ind med det samme,« siger han.

Det viste sig, at den 35-årige mand tilsyneladende var alene. Han bliver sigtet for at køre bil i spirituspåvirket tilstand.

Uheldet skete omkring kl. 2.30 på Burskovvej.