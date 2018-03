HA-rocker hentede pengebundter: Det var en tjeneste

En Hells Angels-rocker hentede flere gange pengebundter, men for hvem og hvorfor vil han ikke fortælle.

Rockeren afgiver fredag forklaring Københavns Byret, hvor anklager Rasmus von Stamm udspørger ham i en stor hashsag.

Ifølge anklageren har rockeren sammen med en anden HA-rocker ledet en organisation, der solgte hash. Han modtog angiveligt løbende udbytte i bundtede pengesedler.

- Jeg har hentet nogle penge fem-seks gange.

- Jeg blev spurgt om en tjeneste, siger han og nægter at fortælle, hvem der bad ham om det.

- Hvorfor holder du hånden over dem?, vil Rasmus von Stamm gerne vide.

- Det vil jeg ikke udtale mig om, svarer han.

Fra oktober 2016 til april 2017 er der blevet langet mindst 364 kilo cannabisholdige produkter over disken i de boder i "Staden", som organisationen stod bag, lyder det i anklageskriftet.

I 2013 blev rockeren prøveløsladt efter 17 år bag tremmer. Han afsonede en livstidsdom, som han fik i 1998, for drab.

Anklageren vil gerne vide, hvordan rockerens løn fra et firma kunne stige fra 150.000 kroner om året i 2014 til 450.000 kroner årligt i 2016.

- Det var, fordi jeg arbejdede mere og mere, lyder den korte forklaring.

Foruden de to HA-rockere, som skal have styret organisationen, er seks andre tiltalt i sagen.

En tredje mand fungerede angiveligt som overordnet koordinator for mindst to hashboder, hvor en fjerde tiltalt skal have fungeret som en slags daglig leder.

En femte tiltalt var ifølge anklageren stedfortræder for den daglige leder, mens tre andre angiveligt arbejdede som sælgere, lyder anklagen.

To andre tiltalte skulle fredag forklare sig, men de vil ikke afgive forklaring alligevel.

Politiet har under efterforskningen aflyttet to af de tiltalte ved hjælp af mikrofoner i deres sko. Det har forsvarerne protesteret over, og så længe, der ikke er en afklaring, vil de ikke udtale sig.