Bandemedlem fundet skudt i Valbyparken

Torsdag morgen blev en ung mand fundet skudt i Valbyparken i København. Det viste sig at være et 24-årigt bandemedlem. Han blev konstateret død lidt efter kl. 7, og politiet efterforsker sagen som et drab.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er der tale om et medlem af bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF). Banden var den ene part i den bandekonflikt, som i efteråret udspillede sig omkring Nørrebro, Nordvest-kvarteret og Tingbjerg i København. Banden var dengang i konflikt med en gruppering, der bliver omtalt som Brothas.

Torben Svarrer, politiinspektør ved Københavns Politi, vil hverken be- eller afkræfte, at den dræbte er LTF-medlem, blot at han tilhørte en af de bander, som i efteråret var i konflikt.

»Vi har haft et stærkt fokus på bandemiljøerne under og siden konflikten. Nu gennemtrawler vi den aktivitet, vi har set i miljøet, for at se om der er noget, som kan have med denne episode at gøre,« siger han.

Torben Svarrer forklarer, at man ikke i de kommende dage skal forvente, at politiet vil være så lige så massivt til stede i de københavnske gader, som man var under konflikten i efteråret. Men han understreger, at politiet hele tiden »tilpasser setuppet i forhold til bandekonflikten«, og at politiet vil være »massivt« til stede i relevante områder i politikredsen for at skabe tryghed.

Politiet kan endnu ikke sige noget om et muligt motiv til drabet, eller hvem der kan stå bag.

Våbenhvile i november

I sommeren og efteråret blev der skudt mere end 40 gange i bandekonflikten. Fire blev dræbt og mere end 20 personer blev såret. Den 12. november, efter mægling fra en gruppe forældre og Nørrebro-borgere, indgik de to bandegrupperinger en våbenhvile. Siden er der ikke blevet registreret skyderier i konflikten.

Gennem dagen arbejdede politiets teknikere i Valbyparken. Københavns Politi efterlyser vidner, som har været i parken efter kl. 22 natten til torsdag samt andre, som måtte vide noget om drabet.