Mand med banderelationer blev fundet skuddræbt i park

Den unge mand, der torsdag morgen blev fundet død i Valbyparken i København, er blevet identificeret.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 24-årig mand, som har relationer til bandemiljøet i hovedstaden.

Han blev kort efter klokken 07.00 fundet død - dræbt af skud.

Hændelsen efterforskes ifølge politiet som manddrab. Det er endnu uklart, hvad motivet til drabet er, samt hvem der står bag.

Ung mands død i park undersøges som drab

Den 24-årige anses ifølge Københavns Politi som værende en del af den bandekonflikt, der fandt sted i København i andet halvår af 2017.

Ifølge Ritzaus oplysninger tilhører den dræbte mand banden Loyal To Familia. Dét ønsker politiet dog ikke at be- eller afkræfte.

»Også i denne sag vil vi gøre alt for at stille de skyldige gerningsmænd til ansvar for deres handlinger,« oplyser politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi og fortsætter:

»Vi vil gerne erindre bandemedlemmerne om, at der allerede er mange sigtede og tiltalte bandemedlemmer, som kan imødese lange fængselsstraffe for den kriminalitet, de udøvede under den seneste bandekonflikt. Og samtidig skal borgerne vide, at vi er massivt tilstede i relevante områder i politikredsen for at skabe tryghed.«

Politikredsen vil gerne i kontakt med personer, som var tilstede i området omkring Valbyparken onsdag aften omkring kl. 22.00.