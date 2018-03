Retten har afvist nye undersøgelser på Madsens ubåd

Den drabstiltalte ubådsbygger Peter Madsen hævder, at Kim Wall døde af en gasulykke i ubåden.

Derfor har han med sin forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, anmodet om, at Københavns Politi foretager yderligere undersøgelser, som eventuelt kan styrke Madsens påstand.

Det har Københavns Byret dog afvist i en kendelse, skriver BT.

I retten 8. marts fortalte Peter Madsen, at han begik nogle fejl, da han skulle afslutte et dyk om bord med Kim Wall.

Ubådsmysteriet er nu en barsk retssag om koldt, planlagt drab – eller et uheld

Nogle ventiler blev håndteret forkert, og da han ved overfladen gik på dækket for at håndtere et dybderor, skete ulykken.

På grund af ventilerne og en kørende motor blev der i ubåden skabt et undertryk. Det gjorde, at dækslugen ikke kunne åbnes, hævder han. Og det skete vel at mærke, mens Madsen var på dæk, og Kim Wall var i båden.

Da han endelig fik lugen op, var det for sent.

Obduktionen af den svenske journalist underbygger tilsyneladende ikke Peter Madsens forklaring om, at hun døde af kulilteforgiftning, lød det også i retten forleden.

Kim Walls mor i Facebook-opslag: »Gennem det her vil Kim leve længe, længe endnu«

Ifølge Ekstra Bladet har Betina Hald Engmark kæret byrettens kendelse om, at politiet ikke skal foretage de ekstra undersøgelser.

I næste uge fortsætter den spektakulære retssag, hvor Peter Madsen igen vil blive afhørt.