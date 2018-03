Mand sigtet for drabsforsøg efter skud mod bekendts hus

Bevæbnet med et gevær opsøgte en mand onsdag morgen en bekendt på en adresse ved Torrig på Lolland.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Her affyrede manden ifølge politiet flere skud mod huset. Det lykkedes dog beboeren at slippe væk og alarmere politiet.

Ingen blev ramt af skuddene, oplyser politiet.

Det har vist sig, at de to implicerede mænd kender hinanden, men årsagen til skyderiet er endnu ukendt.

Efter skyderiet, der fandt sted ved 08.00-tiden, forsvandt manden med geværet fra stedet i en bil.

Det viste sig, at han var kørt til et strandområde i nærheden, hvor politiet et par timer senere kunne først omringe og senere anholde ham uden større dramatik.

Manden er blevet sigtet for drabsforsøg og befinder sig nu i politiets varetægt.