Påsat bådbrand og defekt redningsvest kostede 24-årig livet

Uden at kunne svømme og iført en defekt redningsvest sprang 24-årige Tavab Khoshival i oktober i det kolde vand i Roskilde Fjord efter en eksplosion om bord på en sejlbåd.

Vandet var syv meter dybt på stedet. Han druknede.

Oplysningerne fremgår af et anklageskrift fra Nordsjællands Politi. Det er rettet mod en 22-årig mand fra Frederikssund, som efter anklagemyndighedens opfattelse er ansvarlig for ulykken. Manden nægter sig skyldig.

De to kammerater var på tur i en sejlbåd på fjorden, da den 22-årige ifølge anklageskriftet kastede en antændt benzinvædet klud på bådens motor, som han forinden havde pøset til med benzin.

Det udløste den eksplosion, som fik Tavad Khoshival til at springe i fjorden. Hans var savnet i to uger, inden hans lig drev i land ved Frederikssund. Det var en af hans bekendte, der fandt ham.

Anklagemyndigheden mener, at den 22-årige mand var ude på at snyde sit forsikringsselskab. Det er der rejst tiltale for.

Derudover er der rejst tiltale efter straffelovens paragraf om såkaldt kvalificeret brandstiftelse, paragraf 180.

Bortset fra forbrydelser såsom forræderi og lignende er det kun paragrafferne om manddrab, kapring af offentlige transportmidler og så paragraf 180 samt paragraffer, der henviser til denne, der kan give livstid.

Anklageskriftet er formuleret på en sådan måde, at selv om den 22-årig ikke havde til hensigt at dræbe sin kammerat, så er han efter anklagemyndighedens opfattelse skyldig.

Det er han, fordi han i forbindelse med sin handling "indså at, andres liv udsattes for overhængende fare", lyder det.

Den 22-årige er desuden anklaget for at have været i besiddelse af små mængder hash, blandt andet i sin celle i Helsingør Arrest. Han er også anklaget for at have været i besiddelse af 14 skarpe 9-millimeter-patroner.

Derudover er han anklaget for at have truet fire fængselsbetjente under en overflytning mellem to afdelinger. Han skulle ifølge anklageskriftet have kaldt dem "ludere" og truet med at "smadre" dem.