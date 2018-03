I Vejle sover indsatte i besøgsrum og værksteder: 32 fængsler og arresthuse er overfyldt

Der er godt fyldt op i de danske fængsler og arresthuse. I øjeblikket har den såkaldte belægning overskredet 100 pct. i 32 institutioner.

Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Den nyeste oversigt for Kriminalforsorgen viser, at belægget for alle Kriminalforsorgens institutioner ligger på på 99,8 pct. til trods for, at man politisk har besluttet, at belægget maksimalt må ligge på 96 pct. for fængslerne og 95 pct. for arresthusene.

Hvis institutionerne ellers skal kunne fungere optimalt.

»De to politiske procentsatser skal sikre, at institutionerne har fleksibilitet til at modtage indsatte akut og løbende renovere og visitere cellerne. Men det kan altså ikke lade sig gøre nu,« mener Fængelsforbundet.

Vejle Arrest i Trekantsområdet er en af de institutioner, der er med til at hæve gennemsnittet. Her sidder i øjeblikket 35 indsatte, men der er kun plads til 32. Det betyder ifølge Fængselsforbundet, at to indsatte bl.a. må sove på værkstedet.

»Vi er et nyere arresthus, og vi har derfor flere besøgsrum. Dem har vi fyldt op, og i værkstedet er der etableret dobbeltbelæg. Det er udelukkende personalets opfindsomhed og kreativitet, der løser problemet,« siger tillidsrepræsentant i Vejle Arrest, Jan Bruun.

Også Renbæk Fængsel er fyldt til bristepunktet. Der er plads til 78 indsatte, men det sønderjyske fængsel rummer i øjeblikket tre indsatte for meget, hvilket bringer belægningen op på 104 pct.

Også her er besøgsrum inddraget til celler, og indsatte er sat i isolationsceller, selvom de skulle sidde i en fællesskabsafdeling.

Danmark har 12 fungerende fængsler - 4 lukkede og 8 åbne. Der er endnu et lukket fængsel på vej på Falster. Derudover findes der 37 arresthuse og Københavns Fængsler, som er et fællesnavn for tre arresthuse.