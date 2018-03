Politiet efterlyser mistænkt bag tre røverier: »Ved du, hvem manden på billederne er?«

Københavns Vestegns Politi beder tirsdag offentligheden om hjælp til at identificere en mand, der er mistænkt for at have begået tre røverier i november sidste år.

Røverierne blev begået mod 7-Eleven på Buddinge Station samt mod en Fakta og en kiosk i Sønderborg.

I alle tilfælde truede han personalet og slap af sted derfra med varer til mindre beløb.

Ifølge politiet beskrives den formodede gerningsmand som:

Mellemøstligt af udseende

Mellem 25-35 år

Ca. 175-185 cm høj

Almindelig af bygning

Iført med mørk kasket med "W" på fronten ved røverierne samt stor, mørk jakke med hætte og pelskrave samt mørke bukser

Københavns Vestegns Politi har siden november efterforsket sagerne, men har ikke haft held til at identificere røveren, hvorfor man har valgt at dele overvågningsbilleder.

»Ved du, hvem manden på billederne er, så kontakt os gerne,« lyder det fra politikommissær Claus Bardeleben fra politikredsen i en pressemeddelelse.

Politiet kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 114.