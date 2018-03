Mere vidnebeskyttelse nægter bandemedlemmer adgang til retten

Det skal fremover være nemmere at vidne i Danmark. Derfor skal bestemte personer for eksempel kunne nægtes adgang til landets retssale.

Bestemte personer dækker eksempelvis over bandemedlemmer.

Tirsdag førstebehandles regeringens lovforslag om øget beskyttelse af vidner. Der er i forvejen flertal for lovforslaget. Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti bakker nemlig op.

Det glæder justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- I vores retssamfund er vidners vilje til at afgive forklaring i selv de mest alvorlige sager af helt afgørende betydning.

- Derfor førstebehandler vi i dag et lovforslag, der skal gennemføre regeringens vidnepakke, der blandt andet skal sikre bedre vidnebeskyttelse og muligheden for at nægte bestemte personer adgang til retssalen, siger Pape i en skriftlig kommentar.

Lovforslaget har blandt andet mødt kritik fra forsvarsadvokater. Eksempelvis mener Landsforeningen af Forsvarsadvokater i et høringssvar, at forslaget rammer for bredt.

Også Advokatrådet finder det "retssikkerhedsmæssigt betænkeligt", hvis retten på forhånd skal træffe afgørelse om udelukkelse af bestemte personer eller grupper af personer fra et retsmøde.

Den eller de udelukkede personer vil ifølge Advokatrådet ikke have mulighed for at blive hørt vedrørende beslutningen.