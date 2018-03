Forsvaret hjælper politiet med at lede efter drabsmistænkt i Lillebælt

Sydøstjyllands Politi rykker tirsdag og muligvis flere dage frem endnu en gang ud på vandet for at søge efter den 63-årige efterlyste Bent Ovesen fra Kolding.

Det oplyser politiet i en pressemeddelse.

Han har været efterlyst i flere måneder. Politiet mener, at manden den 26. oktober sidste år dræbte sin 61-årige hustru, og at han derefter kørte sin bil i Lillebælt og druknede.

Søværnets skibe og minerydningsdroner deltager i eftersøgningen af drabsmistænkt

»Det er altså ikke nye oplysninger i sagen, der ligger til grund for tirsdagens søgning, men derimod muligheden for assistance fra Forsvaret, som er en uvurderlig hjælp i Sydøstjyllands Politis bestræbelser på at kunne endeligt afslutte denne sag,« lyder det i pressemeddelelsen.

Den 24. og 25. marts var politiet også ude og lede efter manden. Her deltog to af søværnets skibe, såkaldte minerydningsdroner af type MSD og type MSF samt dykkerhold, ledte også i Lillebælt.

Politiet skruer op for jagt på mand mistænkt for hustrudrab

»Med disse skibe og det udstyr, de råder over, kan der søges på dybere vand, end det hidtil har været muligt,« oplyser politiet.

Liget af Aase Ovesen blev fundet lørdag den 28. oktober på bopælen på Christiansøvej i Kolding. Parrets gråbrune Ford Mondeo har siden været efterlyst af politiet.

Bilen er en årgang 2016, og den har registreringsnummer AU 24836.

Politiet har tirsdag ikke yderligere oplysninger i sagen.