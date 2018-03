Person fundet død ved campingplads

En person blev mandag formiddag fundet død på et afsidesliggende areal ved Frederiksværk Camping og Hostel.

Ifølge sn.dk er der tale om en 25-årig mand, som har været meldt savnet siden søndag morgen.

Det er Nordsjællands Politi, som over for mediet har bekræftet, at den savnede er identisk med den person, der er blevet fundet livløs.

Manden skulle mellem klokken 05.00 og 06.00 tidligt søndag morgen have forladt en bar i Frederiksværk i »dårlig tilstand«.

Mandag eftermiddag oplyser politikredsen på Twitter, at man fortsat arbejder i området ved campingpladsen.

Vi arbejder fortsat i området ved Frederiksværk Camping, hvor en mand tidligere på dagen blev fundet livløs. Særligt til pressen: Vi har indtil videre ikke yderligere oplysninger til sagen #politidk— Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 12. marts 2018

Den 25-åriges familie er underrettet om fundet. Politiet vil undersøge omstændighederne ved dødsfaldet nærmere.