Teknisk nedbrud forhindrer retsmøder per video i byret

En stribe retsmøder i Københavns Byret om fortsat varetægtsfængsling er mandag blevet aflyst på grund af et teknisk koks.

Bøvl med videoforbindelsen til Kriminalforsorgen giver suk og frustrationer i retten.

Problemet betyder, at dommeren ikke har kontakt til de varetægtsfængslede i for eksempel Vestre Fængsel, hvor også deres forsvarere sidder parat. Derimod har retten et fint videobillede af en anklager, som sidder i en bygning et andet sted i København.

Nedbruddet har fået flere forsvarere til skriftligt at gå med til en kortvarig forlængelse af fængslingen.

Det gælder for eksempel en 31-årig syrisk mand, der sigtes for at ville planlægge en terrorhandling i hovedstaden tilbage i november 2016.

Han stod ifølge politiet i ledtog med en 21-årig landsmand, som blev afsløret, da han forsøgte at krydse grænsen fra Tyskland til Danmark med 17.000 tændstikker, en pakke fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive.

Den yngre mand blev i sommer af en domstol i sydtyske Ravensburg fundet skyldig i at ville forsøge at begå et angreb i København. Straffen blev fængsel i seks et halvt år.

Lige før jul lykkedes det for politiet at anholde landsmanden, der er asylansøger i Sverige, og siden har han været frihedsberøvet.

Mændenes plan gik - ifølge politiets påstand - ud på, at tilfældige personer i København skulle overfaldes med knive. Derefter skulle de detonere en eller flere bomber, hævdes det.

Den 31-årige nægter sig skyldig. Mandag er fængslingen blevet forlænget med en uge. I lignende store sager plejer fristen at være fire uger.