Politiet vil stoppe »respektløs« opførsel: »Forestil dig, at det var dit barn eller din kone i et af køretøjerne«

Politiet i Syd- og Sønderjylland har mandag morgen og formiddag haft travlt på vejene, hvor man har måttet rykke ud til flere ulykker.

Sønderjyske Motorvej har i skrivende stund været spærret i over tre timer og ventes ifølge politiet at være spærret i »adskillige timer endnu« efter mindst tre forskellige uheld.

Indtil videre meldes to personer omkommet og ca. 10 kvæstet.

Politikredsen har fulgt med på de sociale medier, hvor man kan finde dokumentation for uheldene i form af billeder - dette mens politiet stadig var i gang med at underette de pårørende.

Det syn har fået politikredsen til tasterne:

»Vi kan se, at der er folk, der lægger fotos på de sociale medier fra de alvorlige ulykker. Det er respektløst overfor de involverede og deres pårørende. Lad nu være,« skriver politiet på Twitter og fortsætter:

»Forestil dig, at det var din far, mor, dit barn eller din kone i et af køretøjerne. Lad være med at tage fotos og LAD VÆRE med at lægge dem på nettet.«

De pårørende til de to dræbte er sidenhen blevet underettet.

Uheldene er sket mellem Haderslev Nord og Christiansfeld og har forårsaget trafikkaos. På det største uheldssted har fem lastbiler og flere personbiler involveret.

Politiet har bl.a. haft problemer med trafikanter, der er vendt om for at køre tilbage mod færdselsretningen. Det skal man også lade være med, lyder politiets bøn.

Prognosen for, hvornår motorvejen kan genåbne, har løbende rykket sig siden mandag morgen. Indtil da kan nordgående trafikanter køre af ved Aabenraa Nord og herfra ad rute 24 til Gabøl-rundkørslen. Derfra kan man køre ad rute 25 til Kolding Syd.

Sydgående trafikanter kan køre fra Kolding Syd ad rute 25 til Gabøl og derfra ad rute 24 til Aabenraa Nord.

Der er også sket uheld på flere andre motorvejsstrækninger. Det har mandag middag ført til, at E20 Østjyske Motorvej er spærret i sydgående retning mellem motorvejskrydset Skærup og afkørsel 60b Taulov N. Vejen forventes at kunne genåbnes kl. 13.30.

Dagens første problemer opstod på på E20 Fynske Motorvej, hvor den nye Lillebæltsbro i morgentimerne måtte spærres helt efter en hel stribe trafikuheld. Politiet oplyste kl. 9.50, at der var åbnet for trafik fra Fyn i retning mod Jylland, mens der fortsat er spærret i den anden retning.

Fra Jyllandssiden i retning mod Fyn forventes der at være spærret indtil kl. 13. Bilister opfordres til at køre af senest ved afkørsel 59. Der er ikke meldinger om alvorlig personskade ved uheldene på de fynske og østjyske motorveje.