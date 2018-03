24-årig truede togpassager og gemte sig på toilet

Politiet måtte i de tidligste morgentimer mandag rykke ud til en station i Hadsten, hvor et tog med kurs mod Aalborg netop var trillet ind på skinnerne med en påstået truende passager om bord.

Personalet på toget kunne til patruljen forklare, at en passager var blevet truet af en mand med kniv, og at denne mand stadig opholdt sig på toget.

Han havde dog tilsyneladende sørget for at skjule sig efter episoden.

Politiet gennemsøgte nemlig toget og fandt til sidst den 24-årige mand bag en låst toiletdør.

Da det lykkedes at låse døren op, og manden fik mulighed for at bidrage med sin version af historien.

»Den 24-årige erkendte truslerne og forklarede, at han havde truet med en smørekniv, og at det bare var for sjov,« lyder det i Østjyllands Politis døgnrapport.

Manden blev ikke desto mindre anholdt og sigtet for at true sin medpassager på livet.