Skænderi om en cigaret endte med fængselsdom

To år bag tremmer er hvad en 21-årig mand kan vente sig, efter han tilbage i oktober stak en jævnaldrende i armen på Helsingør Station.

Det var et skænderi om en cigaret, der fik situationen til at eskalere. Det skete, da den 21-årige blev opsøgt af en anden ung mand, der gerne ville låne en smøg.

Da den 21-årige afviste at udlåne cigaretten, begyndte de to ifølge politiet at »kalde hinanden for diverse skældsord«. Det var imidlertid en helt tredje person, der kom til skade.

Politi har anholdt mand for at stikke 21-årig i pulsåren

Den tredje person, der kendte begge de andre, forsøgte nemlig at lægge sig imellem under den verbale strid. Han gik ind i mellem de to i det øjeblik, hvor den 21-årige trak en springkniv for at stikke modparten.

Derfor endte kniven i den forkerte person, der pådrog sig et seks centimeter dybt snit i overarmen og kom i livsfare. En politipatrulje gav førstehjælp til manden, der ellers kunne være forblødt på stedet.

Sagen endte i retten, hvor den 21-åriges forsvarer mente, at manden skulle gå fri, fordi der var tale om et uagtsomt uheld.

Ung mand fængslet efter blodigt knivstikkeri i Helsingør

Retten valgte i stedet at lytte til anklageren, der argumenterede for, at manden burde have indset, at det var sandsynligt, han ville ramme offeret i forsøget på at stikke den cigaretsøgende mand fra Humlebæk.

»Retten lagde i sin strafudmåling særligt vægt på, at knivstik generelt er meget farlige, og at den tiltalte i den konkrete sag havde stukket springkniven så dybt i forurettedes overarm, at hans store pulsåre blev skåret over, hvilket bragte ham i livsfare,« siger anklagerfuldmægtig David Jarlbæk Homann fra Anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi.

Den 21-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke eller modtage dommen.