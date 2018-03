Politiet holder ekstra øje med to trafikforseelser i denne uge

Hvis du spænder selen og holder fingrene fra mobilen, kan du undgå at blive et kedeligt nummer i politiets statistik i denne uge.

Mandag skyder færdselspolitiet i hele Europa en særlig indsats i gang mod bilister, der bryder reglerne på disse områder.Indsatsen er delvist finansieret af EU-kommissionen.

Ifølge Rigspolitiet kan brug af sikkerhedssele reducere risikoen for at blive dræbt i et trafikuheld med 50 pct. - samtidig er uheldsrisikoen ved at tale i håndholdt mobil under kørslen op til fire gange højere, end når begge hænder er fokuseret på rattet.

»Mobiltelefoner, GPS, computere og papirer er nogle af de fysiske ting, trafikkanter lader sig distrahere af, når de færdes i trafikken, men dagdrømmeri, træthed og stress fjerner også fokus. Alle faktorer er hyppige årsager til manglende opmærksomhed i trafikken. Der er uopmærksomhed involveret i cirka hvert tredje trafikdrab på vejene i Danmark. Derfor er det vigtigt, at trafikkanterne har fokus på trafikken, når de færdes på vejene,« siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelese.

Indsatse gælder fra mandag den 12. til søndag den 18. marts.

Sidste år måtte politiet sigte i alt 20.074 trafikanter for at bruge mobiltelefon under kørslen.

Desuden blev 12.371 bilister sigtet for ikke at bruge sikkerhedssele, oplyser politiet.

Mens der ikke - i politiets øjne - findes nogen acceptabel undskyldning for at tale i håndholdt mobil, kan man godt dokumentere sig fra en sigtelse for at køre uden sele.

Man skal dog have en god forklaring i form af en dispensation fra sin læge. Årsagen kan f.eks. være alvorlige helbredsforhold eller fysiske handicap. Man er forpligtet til at medbringe sådan en lægeattest under kørslen.