Politiet søger vidner efter overfald mod 17-årig pige

Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi søger to cyklister, som søndag morgen omkring kl. 4 kan have været vidner til et overfald mellem Vestre Ringgade og Bredahlsgade i Slagelse.

Sådan lyder det i en opdatering på Twitter.

Over for TV 2 uddyber politiet, at der er tale om et overfald på en 17-årig pige ved et grønt areal på adressen, men man vil ikke fortælle nærmere om overfaldets karakter.

De to cyklister kørte ad Vestre Ringgade ved Bredahlsgade eller på Bredahlsgade ved Vestre Ringgade. Har man været på stedet, bedes man ringe til politiet på 114.