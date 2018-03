»Mistænkeligt forhold« i villakvarter var dødsulykke

Lørdag formiddag var der et massivt opbud af både politi, ambulancer og brandvæsen til, hvad der af politiet blev karakteriseret som »et mistænkeligt forhold« af politiet i et villakvarter i Hvidovre.

Nu viser det sig, at der var tale om en dødsulykke. Københavns Vestegns Politi bekræfter over for TV 2 og Ekstra Bladet, at at en ældre mand er død, efter at han faldt ned i en sugebrønd i sin kælder.

Politi, ambulancer og brandvæsen i villakvarter pga. »et mistænkeligt forhold«

»Manden bliver fundet af sin kone, og hun har været hjemme, da ulykken skete. Det er en tragisk ulykke, men der er ikke noget mistænkeligt ved sagen,« siger vagtchef Thomas Mejborn ved Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.