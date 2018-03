Et villakvarter i Hvidovre ved København har ifølge Ekstra Bladet netop nu besøg af et massivt opbud af politi, ambulancer og brandvæsen.

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for mediet, at man undersøger »et mistænkeligt forhold«, og at der muligvis er tale om en ulykke. Nærmere ønsker vagtchefen dog ikke at komme det.

Ifølge Ekstra Bladet bliver der arbejdet ved en silo på adressen.