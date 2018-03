Voldsanmeldelser er eksploderet, men er vi blevet mere voldelige?

27.000.

Det var antallet af voldsanmeldelser for 2017. Et tal, som ifølge DR er steget med 60 pct. over de seneste fem år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Og selv om man skulle tro, at danskerne dermed er blevet mere voldelige, tyder tallene på, at volden er en smule faldende.

»Vi er generelt blevet bedre til at anmelde disse forhold. Det gælder også på skoler og institutioner, at tolerancegrænsen er blevet lavere end førhen,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi til DR.

Antallet af voldstilfælde i 2017 er det højeste siden 1995

Særligt i Region Hovedstaden er antallet af voldsanmeldelser steget, og her mener også Offerrådgivningen, at fokus på vold, bl.a. i medierne, gør folk mere bevidste om at anmelde det, når det sker.

Danmarks Statistik har tidligere oplyst, at stigningen, som også blev konstateret i andet kvartal af 2017, skyldes flere anmeldelser for vold og lignende mod offentlig myndighed.

Ingrid Soldal Eriksen, analytiker i Det Kriminalpræventive Råd, siger til DR, at folk synes at være blevet »mindre tolerante« over for vold.