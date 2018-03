Løkke om rigmand, der vil betale burka-bøder: »Det eroderer hele vores retssamfund«

Han er selv imod både burka og niqab, men alligevel kæmper han indædt for kvinders ret til at dække sig til. Det har givet ham tilnavnet "Tørklædets Zorro".

Den fransk-algeriske rigmand, Rachid Nekkaz, var i dag i Danmark i et forsøg på at underminere det kommende danske burkaforbud. Han har planer om at betale hver en burka-bøde, der udstedes i Danmark, ligesom han de seneste år har gjort det i en række andre europæiske lande.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at rigmanden underminerer det danske retssamfund og kalder hans idéer for »meget meget udanske.« Det skriver DR.

»Hvis det danner skole, så eroderer det jo hele fundamentet i vores retssamfund. Hvis der er folk, der stiller sig op i et hjørne med en stor pengesæk og siger "jeg betaler dine fartbøder" eller "jeg betaler dine skattebøder" eller alle mulige bøder,« siger Lars Løkke Rasmussen til DR.

Han mener, at rigmandens tiltag vil betyde at regeringens tildækningsforbud ikke får nogen reel virkning.

Rachid Nekkaz beskriver sig selv som sekulær muslim, og efter eget udsagn har han ingen grænser for, hvor mange bøder han vil betale.

Rigmand vil betale alle danske burkabøder: »Jeg har ingen grænse for, hvor mange bøder jeg vil betale«

»Som en menneskerettighedsaktivist fra Algeriet har jeg ret til at hjælpe alle verdens kvinder, der helt frivilligt ønsker at bære niqab. Det er et spørgsmål om frihed og respekt for borgerrettigheder,« sagde han til pressemødet, der blev holdt foran Christiansborg.

Rachid Nekkaz blev født i Frankrig af algeriske forældre og har tjent sin formue på ejendomsmarkedet. Han har tidligere betalt kvinders burka-bøder i både Belgien, Schweiz, Holland og Tyskland, og har angiveligt brugt mere end 2 mio. kr. på bøderne.