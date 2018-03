Sigtet anklager kæmper for navnebeskyttelse i retten

En anklager, der er sigtet for misbrug af sin stilling i en sag om mulig påvirkning af politividner, vil beskyttes af et navneforbud.

Flere medier, herunder DR og Ritzau, vil have navneforbuddet ophævet med henvisning til, at sagen er af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Slaget om navneforbuddet står fredag eftermiddag i Retten i Aarhus. Det skyldes, at det er her, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som har efterforsket sagen, hører hjemme.

To anklagere er sigtet i sagen. Tidligere er et forbud mod at nævne navnet på en sigtet senioranklager blevet ophævet.

Nu kræver de to medier, at det samme sker i sagen mod den anden sigtede anklager.

Men de to sager er forskellige, påpeger anklagerens forsvarsadvokat, Hanne Rahbæk.

- Det er en sag med samfundsmæssig betydning. Men lovovertrædelsens grovhed adskiller sig væsentlig.

- Min klient er ikke sigtet for at ville påvirke vidner, siger advokaten.

Hun henviser til, at senioranklageren - ud over misbrug af stilling - også er sigtet for forsøg på medvirken til falsk forklaring ved at have instrueret vidner om, hvad de skulle sige i retten.

Desuden har Rahbæks klient - modsat senioranklageren - ikke en ledende stilling. Det er ifølge advokaten endnu en god grund til, at navneforbuddet bevares.

Hun nævner også, at sagen har haft betydning for anklagerens helbred. Hvilken betydning kan pressen dog ikke få at vide, da dommer Claus Bruun vælger at lukke dørene, da dette emne bringes op.

De to sigtede anklagere nægter sig begge skyldige i anklagerne.

Sagen begyndte at rulle i oktober 2016, da der opstod mistanke om, at senioranklageren havde instrueret tre agenter i politiet om, hvad de skulle sige i retten.

Det førte til, at DUP indledte efterforskning af sagen. Sagen ligger nu hos Statsadvokaten i Viborg, der skal afgøre, om der skal rejses tiltale mod de to sigtede anklagere.

Flere af forsvarerne til de dømte i sagen mener, at sagen bør gå om, fordi der er opstået tvivl om, hvorvidt alt er gået rigtigt til.

Dommeren træffer afgørelse i sagen navneforbuddet om en uge.