Alle 15 personer, der onsdag blev anholdt ved en stor narkoaktion, og som torsdag er blevet fremstillet i grundlovsforhør, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Særlig Efterforskning Vest (SEV) under Østjyllands Politi torsdag aften.

SEV stod i spidsen for den nøje planlagte politiaktion, hvor politiet i Danmark, Holland, Sverige og Guardia Civil i Spanien slog til efter flere måneders efterforskning mod personer, der mistænkes for at være del af en international narkoring.

Politiet har optrevlet narkoring i en sag om 1,3 ton hash

I alt 20 personer blev anholdt. Heraf blev 16 personer anholdt i Danmark.

Under efterforskningen af narkoorganisationen har politiet beslaglagt i alt 1.324 kg hash og 11 kilo kokain. De 510 kg hash kom politiet i besiddelse af under onsdagens aktion. Derudover er der blevet beslaglagt store pengebeløb.

Ved ransagningerne og undersøgelserne i andre lande, er der blevet beslaglagt yderligere 500 kg hash, 42 liter amfetaminolie - det svarer til ca. 160 kilo amfetamin - 20 kg kokain, 2 kg heroin og 88 kg amfetamin.

»Vi har løbende holdt møder rundt i Europa for at koordinere indsatsen, så vi kunne slå til på det rigtige tidspunkt. Det er det gode samarbejde på tværs af kreds- og landegrænser, der gør, at vi har kunnet optrevle så stor en narkoorganisation og få en meget stor mængde narko væk fra gaden,« sagde politiinspektør og leder af SEV, Brian Olsen, i forbindelse med anholdelserne onsdag.

Da grundlovsforhørene fandt sted for lukkede døre, havde politiet torsdag morgen ikke yderligere oplysninger i sagen.