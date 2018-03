Peter Madsen: »Jeg var nødt til at partere Kim Wall for at få hende over bord«

Peter Madsen nægter fortsat, at der er foregået noget seksuelt om bord på ubåden, og han forklarede i retten, at det der skete, da Kim Wall døde, var de værste minutter i hans liv.

Retspsykiatrisk rapport: Peter Madsen har narcissistiske og psykopatiske træk

Anklager Jakob Buch-Jepsen spurgte ind til, hvorfor Madsen smed Kim Wall over bord, og hvordan han fik den idé at partere hendes lig.

»Jeg forsøgte at få Kim Wall over bord ud fra det ræsonnement, at hvis hendes lig ikke var om bord på Nautilus, så var alt næsten normalt, og jeg kunne næsten forestille mig, at jeg kunne tage hjem til min kone og vores misser. Det var ikke rationelt, det erkender jeg, men jeg var ikke i en rationel tilstand på det tidspunkt,« lød det fra Peter Madsen.

Han forklarede videre, at han var nødt til at partere hendes lig, da det ikke var muligt for ham at få Kim Wall over bord i hel tilstand, da han ikke kunne få hende op igennem lugen til ubådens dæk.

Anklageren antydede, at Peter Madsen skulle have parteret liget, fordi det gjorde ham erotisk opstemt og henviser til de videoer, som politiet har fundet på Madsens computer.

Peter Madsen så videoer af kvinder, der bliver dræbt: »Det gør mig emotionel«

Det afviste Peter Madsen kategorisk. Han hævede stemmen en smule flere gange og virkede indigneret over antydningen af, at det skulle være seksuelt ophidsende for ham at partere et menneske.

»Jakob, det er ikke en situation, hvor du tænker på sådan noget,« siger Peter Madsen til anklageren og fortsætter, »Det var modbydeligt. Det var ganske forfærdeligt.«

Peter Madsen har forklaret i detaljer, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning, fordi hun blev fanget i ubåden, mens Madsen var på dækket.

Peter Madsen: Kim Wall blev kvalt i varm udstødningsgas

Han har desuden forklaret, at han fandt hende livløs, og at han prøvede at få liv i hende, men at han var bange for selv at blive forgiftet, og derfor måtte opgive.