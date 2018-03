Peter Madsen: Kim Wall blev kvalt i varm udstødningsgas

For første gang hører offentligheden torsdag ubådsbygger Peter Madsens egen forklaring om, hvordan Kim Wall mistede livet i ubåden "UC3 Nautilus" den 10. august i fjor.

Eller rettere sagt er det ikke første gang, for under tidligere retsmøder har han fortalt, hvordan en tung ubådsluge skulle have ramt Wall i hovedet og dræbt hende. Men den forklaring har han siden selv forkastet. Det var opspind.

Politiet har tidligere oplyst, at Peter Madsen har forkastet forklaringen om lugen. Dengang fortalte man, at han nu påstod, at det var en kulilteforgiftning, som var årsagen til Walls død. Og det er også den forklaring, som Madsen kommer med i byretten torsdag.

Han fortæller, at han begik nogle fejl, da han skulle afslutte et dyk. Nogle ventiler blev håndteret forkert, og da han ved overfladen gik på dækket for at håndtere et dybderor, skete ulykken.

»Jeg løj om Kim Walls død for at beskytte hendes pårørende«

På grund af ventilerne og en kørende motor blev der i ubåden skabt et undertryk. Det gjorde, at dækslugen ikke kunne åbnes. Og det skete vel at mærke, mens Madsen var på dæk, og Kim Wall var i båden.

Da han endelig fik lugen op, var det for sent.

- Det første, der sker, er en sky af varm luft, som rammer mig i hovedet. Og nede i "Nautilus" er der et miljø, som ikke understøtter liv.

Ifølge Madsen lå Kim Wall livløs på bunden af båden. Hendes død havde været en langtrukken kvælning. Men det var en ulykke, fastholder han. Det var hans skyld, men det var uagtsomt.

Madsen søgte på halshugning timer før møde med Wall

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen undrer sig over, at Madsen ikke kom med den forklaring til at begynde med, hvis det er den sande forklaring. Ifølge Madsen var det af hensyn til Walls familie.

- Jeg er her i dag, for at Kim Walls pårørende kunne få at vide, hvad der er sket. Jeg er her ganske frivilligt, fortæller Peter Madsen.

Men Buch-Jepsen vil vide, hvordan den første forklaring om, at Wall blev ramt af en tung luge og lå på gulvet, mens blodet sprøjtede, skulle være mere skånsom over for familien end forklaringen om kvælningen.

- Absolut! Fordi hun omgående mister bevidstheden ved det scenarie, fortæller Peter Madsen.

Han nægter sig skyldig i anklagen om at have begået et planlagt seksuelt mishandlingsdrab på Kim Wall. Men han erkender, at han parterede hendes lig og kastede hende over bord.

Hans forklaring på det er, at han gik i en form for panik efter den påståede ulykke.

Afhøringen af Peter Madsen fortsætter 21. marts. Der ventes dom i sagen sidst i april.