Peter Madsen så videoer af kvinder, der bliver dræbt: »Det gør mig emotionel«

Hvorfor har Peter Madsen tidligere søgt på videoer af kvinder, der bliver mishandlet og slået ihjel? Det vil anklageren gerne have Peter Madsens forklaring på.

»Jeg har en tendens til altid at holde med den svage part i en situation, også selvom det ikke er helten, der er den svage part. Og når jeg ser den svage part blive forulempet, så reagerer jeg emotionelt på det,«, siger Madsen.

Han forklarer, at det ikke gør ham seksuelt ophidset, men at det fremkalder nogle stærke følelser. Han sidestiller det med at overvære f.eks. Martin Luther Kings tale og med at tale og kæle med sin kat.

Døden i ubåden: Retseksperter har udpeget to springende punkter i Madsen-retssagen Retssagen står for døren. Jyllands-Posten giver dig her et overblik over en af de mest omtalte drabssager i nyere dansk retshistorie.

Anklageren har fremlagt, at der efter Peter Madsen blev anholdt, blev fundet sædvæske i Madsens underbukser. Desuden har politiet tidligere fastslået, at Madsen, kort tid inden han gik om bord på Nautilus, på sin telefon så en video af en kvinde, der blev halshugget.

Peter Madsen forklarer, at videoen ikke gjorde ham erotisk opstemt, og at sædvæskerne derfor ikke skyldtes videoen. Han kalder sig selv en »meget promiskuøs person«, og mener derfor ikke, at fundet i hans underbukser er underligt.