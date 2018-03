Peter Madsen nægter fortsat drab på journalist

Ubådsbyggeren Peter Madsen nægter sig torsdag i Københavns Byret skyldig i drab og seksuelt overgreb på journalist Kim Wall.

Tegn på at Peter Madsen havde et seksuelt motiv

Det har han gjort under hele sagen, og ved retsmødets begyndelse slår hans advokat, Betina Hald Engmark, fast, at sådan forholder det sig stadig.

Engmark fortæller desuden, at Peter Madsen erkender at have parteret liget af Kim Wall og at have smidt det i havet. Den erkendelse er dog ikke ny.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen fortæller, at der i sagen er afhørt flere end 200 vidner.

Anklagemyndigheden vil have Peter Madsen idømt fængsel på livstid for at have dræbt og parteret Kim Wall. I forbindelse med drabet skulle Madsen have mishandlet Wall seksuelt, lyder det i anklageskriftet.

Anklager Buch-Jepsen har torsdag læst sagens anklageskrift op. Peter Madsen skal senere afgive forklaring i sagen. Men inden da vil anklageren forelægge sagen for retten.

Han vil med andre ord oprulle de væsentligste detaljer i sagen, som over en række dage skal behandles ved Københavns Byret.

Peter Madsen har fravalgt, at sagen bliver bedømt af et nævningeting. Så i stedet for et panel bestående af tre juridiske dommere og seks lægfolk er det blot en enkelt juridisk dommer - Anette Burkø - og to lægdommere, der skal vurdere sagens beviser.

Ud over erkendelsen om at have parteret liget, så erkender Peter Madsen, at han ved at sænke ubåden "UC3 Nautilus" har overtrådt lov om sikkerhed til søs.

Men han nægter, at det skulle være sket under skærpende omstændigheder, som anklagemyndigheden ellers påstår.

Anklagemyndigheden mener også, at han har bragt andres liv i fare, blandt andet fordi han sejlede ubåden ind i krydstogtskibet "Aidabellas" sejlrute. Men også det nægter Peter Madsen.

Der ventes dom i sagen i slutningen af april.