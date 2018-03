Fakta: Ubåden Nautilus – her mistede Kim Wall livet

Den privatbyggede ubåd "UC3 Nautilus" sank 11. august 2017 i Køge Bugt.

Efter alt at dømme var det ubådens kaptajn, Peter Madsen, der med vilje lod fartøjet gå til bunds, efter at hans passager, den 30-årige journalist Kim Wall, havde mistet livet. I dag er Madsen tiltalt for at have slået Wall ihjel.

Her kan du læse mere om den sunkne ubåd:

"UC3 Nautilus" blev bygget som et hobbyprojekt af en gruppe ubådsentusiaster med Peter Madsen i spidsen. Det tog tre år at færdiggøre fartøjet.

3. maj 2008 blev "UC3 Nautilus" søsat i Københavns havn.

Ubåden er en af verdens største hjemmebyggede eksemplarer og er den tredje ubåd, som Peter Madsen har designet.

"UC3 Nautilus" måler næsten 18 meter og er dermed næsten halv størrelse af den danske flådes tidligere ubåde af Tumleren-klassen. Ubåden vejer mere end 30 ton og drives dieselelektrisk.

Ubåden kan i teorien dykke til en dybde på 470 meter. Det er den dybde, hvor skroget ifølge beregninger kan forventes at bryde sammen på grund af vandtrykket.

I 2010 skete der en batterieksplosion i maskinrummet. Flere batterier blev beskadiget. I 2011 blev ubåden taget på land og har siden gennemgået en omfattende renovering.

Københavns Politi har i forbindelse med efterforskningen hentet ubåden op på land og gransket den minutiøst. Blandt andet blev den skannet med henblik på at udelukke, at beviser kunne være gemt af vejen i skjulte rum.

Under straffesagen mod Madsen, der ventes afsluttet 25. april i Københavns Byret, kræver anklagemyndigheden ubåden konfiskeret med henblik på destruktion.

Kilder: www.uc3nautilus.dk og Københavns Politi