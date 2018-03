Forsvarere: Hashsag skal sendes tilbage til byretten

Østre Landsrets 3. afdeling har tilkendegivet, at den vil erklære sig inhabil i en ankesag mod 11 personer, der i byretten blev dømt for omfattende hashhandel i Christiania.

Det skyldes, at en anklager har instrueret politividner i, hvad de skulle forklare i retten, og det betyder, at sagen efter 15 retsmøder skal starte forfra med en ny dommer i landsretten.

Sagen blev afbrudt, da det kom frem, at anklageren havde sendt flere mails til tre politividner med instrukser om, hvad de skulle forklare i retten.

I en mail med overskriften "De gode svar" skrev hun blandt andet: "Udpeg S. (ham med hunden i Pusher Street").

Landsdommer Anne Birgitte Fisker "fatter ikke en bjælde", og advokaterne Bjørn Elmquist og Lise Holten stiller "de dummeste spørgsmål", skrev hun i en anden mail.

- Det er en fornuftig beslutning og ret forudsigeligt, siger advokat Jan Schneider, der er en af forsvarerne i sagen, om landsrettens tilkendegivelse.

Sagen om påvirkning af vidner

- Men beslutningen kunne måske være truffet noget tidligere. Da det kom frem, at hun også havde bagtalt både forsvarerne og dommeren, burde landsretten have besluttet, at sagen skulle behandles af en anden dommer.

Jan Schneider mener ikke, at det er godt nok, at sagen starter forfra i landsretten.

- Min påstand er, at sagen skal hjemvises til byretten. Den ser jo bevismæssigt helt forskellig ud i dag, siger han.

Dermed er han på linje med Kim Bagge, der også er forsvarer i sagen.

- Det er en vidtgående og usædvanlig beslutning, landsretten har taget. Men det var også det, der som minimum måtte ske, siger han.

Anklager fjernet fra stor hashsag: Nu skal den gå om

Han vil også kræve, at sagen starter helt forfra i byretten.

- Min påstand vil så være, at de pågældende politiagenter slet ikke kan bruges som bevis i sagen.

Landsretten har sendt sin tilkendegivelse til forsvarerne og anklagemyndigheden, der har til 16. marts til at svare på, om de vil acceptere, at sagen starter forfra.