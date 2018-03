Anklager fjernet fra stor hashsag: Nu skal den gå om

En stor hashsag med 11 tiltalte skal starte forfra i landsretten, efter at en anklager blev taget af sagen, da der opstod mistanke om, at hun havde instrueret politividner i, hvad de skulle sige.

Østre Landsrets 3. afdeling har oplyst, at den agter at erklære sig inhabil i sagen, oplyser advokat Kim Bagge, der er en af forsvarerne i sagen.

Landsretten har bedt parterne om et høringssvar senest 16. marts, så der er altså ikke truffet en endelig beslutning.

- Men med den formulering, landsretten bruger, er der ingen tvivl om, at sagen kommer til at starte forfra i landsretten, siger Kim Bagge.

Sagen mod de 11 indgår i det store kompleks om hashhandel på Christiania, som politiet døbte "Operation Nordlys". Næsten 80 personer er blevet anklaget og dømt.

I marts 2015 blev de 11 tiltalte fundet skyldige af Københavns Byret. Straffen var på fængsel på mellem fem år og et år og tre måneder.

Sagen blev anket til Østre Landsret, men efter omkring 15 retsmøder blev sagen afbrudt, da sagens anklager angivelig skulle have givet detaljeret vejledning til politiagenter om, hvad de skulle forklare i retten.

Siden har landsretten overvejet, om sagen kunne fortsætte. Og det mener man altså ikke, at den kan.

- Landsrettens begrundelse er, at bevisførelsen måske er manipuleret, og at der er risiko for, at man ikke opfattes som upartiske, fortæller Kim Bagge.

Skandaleramt hashsag vokser: Landsdommer får kritik

- Det er et vidtgående og usædvanligt skridt, men samtidig ret logisk og som minimum det, der måtte ske, fortsætter han.

Anklagemyndigheden oplyser, at der er indledt en høringsproces med domstolen. Her vil man afgive sit svar og har i øvrigt ingen kommentarer til sagen.

Under ankesagen i landsretten opstod der mistanke om, at anklageren fra statsadvokaturen havde vejledt tre politividner for grundigt om, hvad de skulle forklare.

Hendes arbejdsgiver tog hende af sagen med den begrundelse, at hun var blevet inhabil.

Senere fandt man endnu flere mails mellem anklageren og politifolkene, og de var så belastende, at hun blev meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

Siden har DUP sigtet anklageren for stillingsmisbrug og forsøg på medvirken til afgivelse af falsk forklaring.