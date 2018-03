Seks kaniner fra fritidsklub blev mishandlet til døde

Lokalpolitiet i Viborg er blevet inddraget i en sag om seks kaniner, der er fundet døde i byen.

Kaninerne, der stammer fra fritidsinstitutionen Klub Takken, er nemlig blevet mishandlet, siger dyrlæge Lise Svejgaard fra Egelund Dyreklinik til Tv Midtvest.

Kaninerne havnede på hendes bord gennem Dyrenes Beskyttelse, der var blevet kontaktet af klubben. Og dyrlægen har ved sin obduktion konstateret brækkede lemmer og blødninger, som viser, at dyrene var levende, da volden blev påført.

Jakob Vendelbo Kristensen, der er områdechef for klubberne i Viborg Kommune, siger til TV Midtvest, at man har en kraftig formodning om, at det er udefrakommende, der står bag.

Mediet rapporterer, at ukendte gerningsmænd søndag aften begik hærværk på institutionens legeplads og bygningen, hvor kaninerne opholdt sig, ligesom der blev smadret overvågningsudstyr.

Først troede man, at kaninerne var løbet ud, men de blev fundet, da sneen begyndte at smelte, fortæller områdechefen.

Fritidsinstitutionen har anmeldt episoden til lokalpolitiet, og dyrlægen og Dyrenes Beskyttelse vil ligeledes anmelde sagen.

»Det er noget af det værste, jeg har set som dyrlæge. Det er grotesk, hvad de er udsat for. De her kaniner har haft en smertefuld død. Det har været frygteligt,« siger dyrlægen til Viborg Folkeblad.

Kaninerne er blevet gemt i en fryser, så politiet kan bruge dem som bevismateriale i efterforskningen. Politiet oplyser til TV Midtvest, at man efterforsker sagen, men i øjeblikket ikke har nogen kommentarer.