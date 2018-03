Mand anholdt efter knivstikkeri på sjællandsk marked

Der er langt fra enighed blandt partiernes sundhedsordførere om, hvordan vi forbedrer danskernes skrantende sundhed. Mens S og Enhedslisten er klar til flere påbud og reguleringer, minder LA om det personlige ansvar for bl.a. overvægt og rygning.

En storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked er rykket nærmere, er vurderingen. Men hvor stor er risikoen egentlig for, at sygehuse, børnepasning og undervisning bryder sammen?

Der er onsdag morgen og formiddag is- og rimglatte veje i store dele af landet.

De tre grundejerforeninger på kriseramte Lübker Golf Resort har besluttet at slå sig sammen. Det har fået ejeren af resortet til at genåbne golfanlægget. Finans

»Dét, som er interessant ved Macron og hans gaver, er, at de er særdeles velgennemtænkte.«

Gary Cohn, en af de højest placerede rådgivere omkring Trump, har trukket sig i et nederlag til partilinjen.

Det forventes, at branden vil være endeligt slukket om to til syv dage.

Personen skulle med en færge fra Hirtshals, men løb tør for benzin på motorvejen.

Pårørende efter dom over frikirkepræst:

Den tidligere frikirkepræst blev tirsdag idømt tre år og seks måneders fængsel for seksuelle overgreb mod otte børn og unge mennesker i Byens Kirke i Silkeborg.

Det lykkedes ikke lægerne at redde pigens liv, efter at hun kørte galt tirsdag eftermiddag med fire veninder.

Politiet oplyser, at sigtelsen mod den 38-årige kan ændre sig, og at der endnu ikke er truffet afgørelse om, hvornår han skal i grundlovsforhør.

- Vi finder ham cirka 1500 meter væk ved hjælp af en politihund, hvor han gemmer sig lidt. Han bliver sigtet for drabsforsøg, siger Carsten Andersen.

- Anholdelsen sker på baggrund af, at vi klokken 18.21 modtager en anmeldelse af noget knivstikkeri på markedspladsen i Svinninge, der ligger mellem Kalundborg og Holbæk.

Det skete efter et knivstikkeri på et marked.

Midt- og Vestsjællands Politi anholdt tirsdag aften en 38-årig mand i Svinninge, hvor han blev sigtet for drabsforsøg.

En 59-årig mand er uden for livsfare, efter at han tirsdag blev stukket med en kniv i Svinninge på Sjælland.

Vi må jo desværre konstatere, at det socialdemokratiske flertal i Aarhus over de seneste 35 år har spillet fallit.

Behandlingsformen giver nu håb om, at man endelig har fundet et effektivt våben mod den og andre kræftsygdomme.

Der er masser af alternativer til Microsoft Word. Her tester vi fire stærke gratisprogrammer til Windows

Priserne er stadig lave, lånemulighederne er billige, og mange har friværdi at bruge af. Derfor kan et sommerhuskøb være fordelagtigt lige nu.

Hyundai Kona Electric, som kommer til Danmark næste år med rækkevidder på henholdsvis 300 km og 470 km, rykker grænserne for elbiler.

Maden er i stigende grad blevet bestemmende for, hvor og hvordan vi rejser. Vi har udvalgt nogle af de steder, der byder på de største gastronomiske oplevelser netop nu.

