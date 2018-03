Stjålne papegøjer er blevet returneret i en papkasse - men der mangler en

Syv af i alt otte papegøjer, der i sidste uge blev stjålet i Sønderborg, er kommet retur.

De otte fugle - fire par - blev stjålet natten til mandag den 26. februar fra en ejendom i Vester Sottrup ved Sønderborg. Politiet offentliggjorde hurtigt anmeldelsen og fortalte ved den lejlighed, at fuglene alle var ringmærket.

Tirsdag morgen opdagede ejeren, at papegøjerne - på nær én - var blevet stillet i en papkasse udenfor, oplyser Jens-Peter Rudbeck, der er politikommissær, til TV Syd.

Otte papegøjer stjålet fra Sønderborg

De stjålne fugle var tre par australske kakaduer og et par lyserøde araer. Det er den ene lyserøde ara, der ikke er kommet retur. Politiet håber nu, at man kan få den sidste papegøje hjem ved at få nyheden ud.

»Det har måske været svært at få afsat papegøjerne, fordi vi har fået historien ud i pressen,« siger politikommissæren til TV Syd.

En lyserød ara kan - på trods af hvad navnet ellers antyder - kendes på sin knaldrøde fjerdragt med blå og gule aftegninger på vingerne. Papegøjen er monogam og danner par for livet. Således sidder der nu en hjemvendt fugl i Sønderborg og savner sin mage.

Hvis man har set noget mistænkeligt eller får papegøjen tilbudt, vil politiet gerne høre om det på tlf. 114.

Over det sidste år har papegøjetyve plaget Fyn, og i to tidligere tilfælde er fuglene aldrig dukket op trods lovninger om relativt store dusører.

10 papegøjer stjålet fra dansk fuglezoo: Nu udloves dusør på 10.000 kr.

I november blev 10 sjældne fugle blev stjålet fra parken Danmarks Fugle Zoo i Tommerup. Der forsvandt to blåpandede amazoner, to blågule araer, to australske kakaduer, to rosa kakaduer og to hvidtoppede kakaduer ved indbruddet, der fandt sted natten til søndag den 12. november. Derudover lå to fugle døde udenfor i kulden, mens yderligere to døde af stress.

Odense Zoo havde i marts sidste år ligeledes ubudne gæster med sjældne papegøjer i kikkerten. Her blev der stjålet fire kostbare Hyacinth-araer, to ynglepar.

I begge sager blev der udlovet dusører på hhv. 10.000 kr. og 20.000 kr.