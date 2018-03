Savnet 12-årig pige er blevet fundet

Sydøstjyllands Politi bad tirsdag aften offentligheden om hjælp til at finde en savnet 12-årig pige.

Pigen forlod tirsdag formiddag kl. 11.30 sit hjem i det nordøstlige Skanderborg til fods, og politiet ville gerne høre fra borgere, der havde set hende i tidsrummet derefter.

Kort efter at have udsendt efterlysningen kunne politikredsen fortælle, at pigen var blevet fundet i udkanten af Skanderborg af forbipasserende.

En af politiets hundepatruljer, der havde søgt efter pigen, kom forbi i samme øjeblik.

»Pigen har det efter omstændighederne godt, men en ambulance er tilkaldt da hun er en smule underafkølet,« oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Pigens forældre er blevet kontaktet og er på vej til skadestuen for at blive genforenet med datteren.

Politiet oplyser ikke, hvorfor pigen forlod hjemmet.