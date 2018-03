Skraldebil brød i brand og måtte tømmes for affald: »Det fylder, lugter og sviner. Vi undskylder«

Beredskabet i Gilleleje måtte tirsdag formiddag rykke ud til en brændende skraldebil.

Af ukendte årsager var der opstået flammer i lasten, hvilket chaufføren opdagede og fik tilkaldt hjælp til at ordne. Men for at få styr på ilden, måtte al affaldet hældes ud på jorden.

»Det fylder, lugter og sviner. Vi undskylder.... lidt en møgopgave, men brandfolkene knokler,« skrev beredskabet i den forbindelse på Twitter.

Heldigvis var der tale om en mindre skraldebil, der ikke var fuldt lastet, fortæller indsatsleder ved Frederiksborg Brand & Redning, Jimmy Andersen.

Og heldigvis opdagede chaufføren det lynhurtigt.

»Lasten måtte tømmes ud på jorden, og så sendte skraldefirmaet selv en ny bil, der kunne samle skraldet op. Så der var ikke tale om nogen større krise,« fortæller han.

Beredskabet ved ikke, hvordan branden opstod. Men sådan nogle situationer er ikke hverdagskost, fortæller Jimmy Andersen.

»Det skete muligvis på grund af noget aske, der var havnet i en skraldepose, eller et cigaretskod. Det hænder en gang i mellem, men vi oplever det måske kun et par gange om året. Generelt er folk fornuftige nok, så det kan være en smutter,« siger indsatselderen.