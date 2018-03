Anklage: Politimand ville stjæle lysdæmper i byret

En politimand har været anholdt og er blevet sigtet i en noget usædvanlig sag.

Han mistænkes for at have forsøgt at stjæle en lysdæmper til nogle få hundrede kroner fra et toilet i Københavns Byret.

Det bekræfter Den Særlige Politiklagemyndighed (DUP) over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, at en politimand er sigtet i sagen. Han blev anholdt og efterfølgende løsladt igen. Det skete 14. februar, og den pågældende er sigtet for at have forsøgt at stjæle en lysdæmper, fortæller Kirsten Dyrmann, der er chef for DUP, til Ekstra Bladet.

Ifølge avisen er lysdæmperen monteret på et af byrettens toiletter, hvor den automatisk tænder lyset, når man går ind.

På videoovervågningen kunne byrettens personale pludselig se, hvordan en mand i politiuniform gik i gang med at skrue ved lysdæmperen. Han blev derefter anholdt af sine kolleger.

Politimanden nægter sig skyldig.