Seks mænd varetægtsfængslet - ofre blev udsat for røveri og tyveri i pirattaxaer

Natten til fredag slog politiet til.

Her blev en gruppering bestående af seks personer anholdt i Aarhus-området efter i længere tid at have været under politiets lup. Københavns Politi mistænker personerne for gennem flere måneder at have begået organiseret tyveri og røveri i pirattaxaer i bl.a. det københavnske natteliv.

Der er tale om seks mænd fra Aarhus i alderen 20 til 28 år.

Mandag aften blev alle seks varetægtsfængslet i to uger for »organiseret berigelse« mod pirattaxakunder. Politiet er i sin efterforskning nået frem til, at de formodede gerningsmænd i mindst syv tilfælde har stjålet eller franarret deres ofres kreditkort og samtidig har fået ofrene til at taste deres koder ind på et display i bilen.

I mindst fire tilfælde har det udviklet sig til røveri, hvor der er blevet taget trusler og knive i brug for at få fat i kreditkort og koder. Efterfølgende skal oplysningerne være blevet misbrugt i hæveautomater og kiosker.

Torsdag aften fik politiet nys om, at gruppen havde sat kurs mod hovedstaden. De seks personer blev alle anholdt kl. 3 om natten, hvor de kørte rundt i to biler med tre mistænkte i hver.

I en pressemeddelelse oplyser Københavns Politi, at der sad potentielle ofre i bilerne, og at de mistænkte i den ene bil allerede havde franarret et offer sit dankort, før anholdelsen fandt sted.

Københavns Politi går nu ind i et samarbejde med de øvrige politikredse, fordi man har »klare indikationer« af, at gerningsmændene har drevet praksis i andre byer.

Politiet mistænker også, at andre ofre end dem, politiet på nuværende tidspunkt kender til, kan være blevet udsat for tyveri eller røveri af gruppen. Hvis man vil dele sin oplevelse med Københavns Politi, kan man kontakte kredsen på tlf. 3314 1448.

»Vi vil på det kraftigste fraråde enhver at benytte pirattaxaer. Det er langt fra første gang politiet oplever, at kunder i pirattaxaer udsættes for forskellige forbrydelser. Derfor har denne slags pirattaxakørsel i høj grad Københavns Politis fokus,« siger politikommissær Bjarke Dalsgaard Madsen i forbindelse med anholdelserne.