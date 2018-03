Bageren Ali Parnians far kræves udvist til Italien

Mohsen Parnian, som er far til den landskendte Tingbjerg-bager Ali Parnian, skal ifølge Udlændingestyrelsen udvises til Italien, hvor han har opholdstilladelse.

Det skriver eb.dk, efter et retsmøde i Københavns Byret lørdag, hvor anklageren begærede Mohsen Parnian administrativt tilbageholdt.

Den 47-årige Mohsen Parnian blev anholdt fredag formiddag under mistanke om, at han har overtrådt udlændingelovgivningen ved at have arbejdet ulovligt i Kaj Bageri.

I byretten fik han en bøde på 3.000 kr. for overtrædelsen, og dommeren godkendte samtidig, at han blev administrativt frihedsberøvet frem til hjemsendelsen, skriver eb.dk, som var til stede i retten.

Ifølge mediet meddelte Mohsen Parnians beskikkede advokat, at han vil påklage både bøden og Udlændingestyrelsens afgørelse. Ligeledes kærede han frihedsberøvelsen til Landsretten.

Den 19-årige søn, Ali Parnian, fik massiv omtale i slutningen af januar, da hans bageri blev smadret af maskerede gerningsmænd i en sag, der angiveligt handlede om afpresning. Men siden har politiet oplyst, at der tegner sig et mere »broget billede« af begivenhederne.

Blandt andet er det kommet frem, at Mohsen Parnian selv er blevet anmeldt for et forsøg på afpresning, og at denne sag indgår i politiets efterforskning af hærværket mod bageriet. Han nægter sig skyldig i anklagen.

Både far og søn stammer fra Iran.