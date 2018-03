Politiet har opklaret brand med skader for 575.000 kr.

Politiet mener nu at have sat punktum i sagen om en brand, der i december opstod ved en petanqueklub i Skanderborg.

Ved den lejlighed nedbrændte et ca. 50 kvm stort klubhus på Thomas Helsteds Vej.

Sydøstjyllands Politi har sigtet to lokale drenge for at være brudt ind i træbygningen og have sat ild til den. De to drenge på 15 og 16 år har tilstået, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der skete skader på bygningen og inventaret for i alt 575.000 kr.

På grund af drengenes alder er forældrene og de sociale myndigheder blevet orienteret om sagen, som nu går videre til anklagemyndigheden.

Af den grund har politiet ikke flere oplysninger om branden i skrivende stund.

Branden brød ud den 16. december, hvor et vidne tilkaldte brandvæsnet.

Anmelderen havde set to dengang uidentificerede unge løbe fra stedet, og det fik politiet til at mistænke, at den var påsat.