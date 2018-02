Politiet fraråder al unødig udkørsel på det sydlige Sjælland

Personer, der har planlagt at sætte sig bag rattet på Sydsjælland, Lolland og Falster, bør tænke sig om en ekstra gang.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi fraråder tirsdag eftermiddag nemlig al unødvendig udkørsel i dele af politikredsen. Det oplyser vagtchef Ole Hald fra politikredsen.

Særligt på det sydlige Sjælland omkring Vordingborg samt på det nordlige Falster skal man være særligt varsom og - om muligt - udskyde eventuelle køreture.

»Vi vil ikke forbyde udkørsel. Men vi henstiller til, at hvis det ikke er nødvendigt, at man kører ud, så skal man lade være. Man risikerer at holde i kø eller ende i grøften et sted,« siger Ole Hald og tilføjer:

»Skal man dog ud at køre, opfordrer vi på det kraftigste til, at man kører efter forholdene.«

Meget glat på Sydmotorv. - flere uheld på på strækningen Eskilstrup-Stensved. Kør forsigtigt og giv dig god tid Eller - hvis du kan - blev hjemme i varmen #politidk— Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 27. februar 2018

Ifølge politiet er der bl.a. »meget glat« på Sydmotorvejen, hvilket har resulteret i flere uheld.

Som følge af de mange uheld har man haft spærret for trafik i nordgående retning mellem afkørsler til Vordingborg og Udby på Sydmotorvejen.

Det er bl.a. kraftig snefygning, som nedsætter sigtbarheden og skaber risiko for farlige situationer i de berørte områder.

DMI's varsel om snefygning for området gælder frem til tirsdag klokken 18.00.