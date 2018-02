Video: Bilist hældte hvidt pulver ud af bilen under flugt fra politiet

En 24-årig mand gjorde det mandag eftermiddag let for politiet at indsamle potentielt bevismateriale, da han hældte store mængder hvidt pulver ud af sin bil under en politijagt.

Politiet havde modtaget et tip om bilisten, der kørte slingrende på motorvejen E45 syd for Aalborg og fandt frem til den 24-årige fra Aalborg, der ikke umiddelbart lod sig stoppe af blå blink og sirener.

Politiet oplyser til TV 2, at patruljen jagtede ham rundt i Aalborg Øst i ca. 15 minutter, og at det foregik uden vanvittigt høje hastigheder.

Pulveret endte både på interiøret og uden på bilen. Foto: Localeyes

I farten så bilisten sit snit til at rulle vinduet ned og hælde det hvide pulver ud af bilen. Men pulveret endte både indeni og udenpå bilen og på vejen i store klumper, som politiet senere kunne skrabe af.

Bilisten måtte træde på bremsen, da det lykkedes politiet at spærre en vejbane med patruljevogne.

»Der var narkotika smurt ud over både rat og interiør inde i bilen og på bilens ene side. Dét af pulveret, som det var lykkedes føreren af bilen at få kastet ud af vinduet, lå i klumper på vejen,« siger vagtchefen fra Nordjyllands Politi til TV 2.

Manden står indtil videre over for en sigtelse for at køre narkotikapåvirket.

Politiet ved endnu ikke, hvad det hvide pulver er. Mængden er heller ikke kendt.