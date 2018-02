To rumænske mænd er mandag blevet dømt for at have begået næsten 100 indbrud i Nordsjælland, på den københavnske vestegn og Midtsjælland.

Mændene havde travlt med at forsyne sig. Enkelte dage nåede de at gennemføre ikke mindre end otte indbrud eller forsøg, fastslår Retten i Glostrup.

En del af tyvekosterne blev med pakker sendt til hjemlandet.

33-årige Vasile Alexandru Bolog, som er den ene tyv, er idømt fængsel i fem år.

Hans 25-årige kammerat Ovidiu-Laurentiu Tudor straffes med fængsel i fire år og ni måneder.

Den førstnævnte var egentlig udvist for bestandig af Danmark i en tidligere sag om et stort antal indbrud, men han vendte altså tilbage.

Derfor er han også fundet skyldig i at have overtrådt et forbud mod indrejse, oplyser retten.

I alt er de to mænd blevet fundet skyldige i 92 indbrud eller forsøg på det i Brøndby, Brøndby Strand, Glostrup, Bjæverskov, Allerød, Birkerød, Vallensbæk og Hillerød.

De 86 forhold blev begået i løbet af tre måneder fra december 2016 og frem til anholdelsen i februar det følgende år.

Politiet kom på sporet af mændene, da man modtog anmeldelse om nogle mistænkelige pakker, der blev sendt til Rumænien.

I retten har de to erkendt en lang række indbrud. Bolog har forklaret, at hans rolle var at være chauffør. Tudor har sagt, at han gik rundt i områderne for at tjekke, om nogen var hjemme. Hvis husene var tomme, brød han ind.

Der er kun få eksempler på domme om et tilsvarende højt antal indbrud.