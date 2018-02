Helikopter deltager i eftersøgning af 36-årig jyde

En helikopter og Hjemmeværnet er mandag sat ind i eftersøgningen af en 36-årig mand fra Drejens ved Kolding, oplyser politiet.

Casper Mandrup Sommer blev sidst set på sin bopæl sent søndag aften. Der er ikke oplysninger om, at han har været nedtrykt eller andet. Derfor frygtes det, at der er tilstødt ham en ulykke, lyder det fra Sydøstjyllands Politi.

Folk fra Hjemmeværnet er ude for at kigge i skure, garager og andre steder. Helikopteren bruges primært til at afsøge våd- og skovområder, oplyser vagtchefen hos politiet.

Eftersøgningen tager udgangspunkt i bopælen på Barsøvænget i Drejens, som ligger øst for Kolding.

Samtidig beder politiet folk om at hjælpe ved for eksempel at kigge efter i udhuse og andre steder.

Casper Mandrup Sommer er 175 centimeter høj, almindelig af bygning og har kort, mørkebrunt hår.

Han var iført en sort dynejakke, jeans og et par orange sko af mærket Ecco, oplyser politiet.