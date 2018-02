Tankstation udsat for røveri ved lukketid - politiet søger vidner

En helt ny strategi for arbejdsmiljø skal sætte ind mod stress, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

»Der er altså ingen, der bliver klogere af at køre i bus«:

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Efter store tab i Syrien bliver Wagner, et privat militært kompagni med forbindelse til Kreml, hårdt kritiseret.

Det er blevet mere almindeligt at handle discount. Men ikke alle discountkæder har fremgang. Finans

Man kan kontakte politiet på tlf. 114, hvis man har informationer, man ønsker at dele.

Han var iført sort hætte, sort, hoftelang jakke og et lilla tørklæde for munden. Dertil havde han solbriller med spejlrefleks og gulligt skær og hvide handsker.

Manden havde held til at stikke af med »nogle tusinde kroner«. Den unge kvinde alarmerede derefter politiet, der gerne vil høre fra vidner, som har oplevet mistænkelige køretøjer eller personer omkring gerningsstedet på gerningstidspunktet.

Derpå stak han hende en sort affaldspose og råbte på engelsk, at kvinden skulle lægge sedler fra kassen over i posen.

En kvindelig 18-årig ekspedient blev søndag aften udsat for røveri, da hun skulle til at lukke tankstationen på Banegårdsgade i Odder.

Merkels CDU har stemt for at danne regering med socialdemokraterne og søsterpartiet fra Bayern, CSU.

Børn med autisme kan forhåbentlig se frem til at komme i behandling langt tidligere.

Med Windows Mixed Reality har Microsoft åbnet en portal til virtuelle verdener. Vi tester et af de første Mixed Reality-headset og vurderer, hvordan det holder stand mod den nuværende VR-konge, HTC Vive.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her