Borgernes tillid til politiet falder for tredje år i træk

Borgerne mister troen på politiet. For tredje år i træk falder befolkningens tillid til politiet, viser en rapport, som Rigspolitiet mandag har frigivet.

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 11.000 mennesker, og den måler såvel tryghed som tillid.

79,2 procent af de adspurgte siger, at de har tillid til politiet.

I 2013 begyndte Rigspolitiet at måle netop dette område, og dengang var der 84,3 procent, som havde tillid. Sidste år lå tallet på 81,1.

I en pressemeddelelse erkender rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg indirekte, at noget bør gøres. Han siger, at man "fremadrettet" får større mulighed for at prioritere den nære, synlige og tryghedsskabende indsats.

- Vi tager målingen alvorligt og arbejder løbende på at vende udviklingen ved at være faste og vedholdende i vores indsatser, siger rigspolitichefen.

I pressemeddelelsen anslås dog også en positiv vinkel. Der har nemlig ikke været et såkaldt signifikant fald i tilliden i de særligt udsatte boligområder samlet set. Her nærer 77 procent tillid til politiet, og det glæder man sig over.

Udviklingen med den dalende tillid sker på trods af, at politiet formår at rykke hurtigere ud. Forleden viste en måling over de såkaldte responstider, at den er faldet fra 10 minutter og 38 sekunder til ni minutter og 45 sekunder i gennemsnit.

I den forbindelse udtrykte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) glæde over målingen.

- Responstiderne er selvfølgelig ikke det eneste, der har betydning for borgernes tryghed. Jeg har derfor bedt Rigspolitiet om at se på, hvordan vi kan styrke den nære politiindsats, for det et af mine mål for i år, at vi får den nære relation mellem borgerne og politiet mere i fokus, sagde ministeren.

Undersøgelsen måler også borgernes oplevelse af, om de føler sig trygge i deres nærområde. Når det handler om tryghed, er den samlet set faldet fra 89,1 procent i 2016 til 85,7 procent nu.

Det er især i Nordjylland, Østjylland, på Fyn og i Midt- og Vestsjælland, at borgerne føler sig mere utrygge.

I Sønderjylland, hvor der også er en tendens til større utryghed, konstaterer chefpolitiinspektør Bjarne Sørensen i en pressemeddelelse, at borgerne oplever større utryghed, selv om kriminaliteten falder, og politiet kommer hurtigere ud, når de ringer.

Politiet i flere kredse landet over peger på, at det især er bandekonflikter, der gør borgerne mere utrygge.

I Nordjylland peger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen også på, at lukning af nærpolitistationer kan have sat spor i de lokale tryghedstal.

I en pressemeddelelse skriver politidirektøren, at politikredsen kort tid inden tryghedsundersøgelsen omorganiserede arbejdet til større og mere specialiserede enheder. Det kan have kostet lidt på den nære tryghed, konstaterer hun.