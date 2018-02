Losseplads brød i brand ved Aabenraa

Noget plastikaffald på en losseplads i Sdr. Hostrup syd for Aabenraa brød søndag eftermiddag i brand.

Ved 18-tiden er det lykkedes at få ilden under kontrol, oplyser indsatsleder Erik Dall, Brand og Redning Sønderjylland.

Vi har lige nu en større brand på lossepladsen ved Aabenraa. Vi har pt 50 mand indsat fra Bovrup-Varnæs, Kliplev, @aabenraabrand og @BRSdk

Derudover er lossepladsens personale på stedet og betjener 2 maskiner. Det forventes at indsatsen vil vare en del timer endnu. pic.twitter.com/eJcFJp8g56— BRSJ (@brsjdk) 25. februar 2018

Men brandfolk bliver på stedet nogle timer endnu for at få branden slukket fuldstændigt og for at sikre, at ilden ikke blusser op igen.

Omkring 50 mand fra beredskabet i Sønderjylland har søndag eftermiddag arbejdet sammen med lossepladsens personale på at få situationen under kontrol.

På lossepladsen er en stor mængde plastikaffald deponeret, og branden udviklede til at begynde med en del røg.

Røgen har dog ikke været til fare for omkringboende, og ved 18-tiden var røgen stort set væk, oplyser Erik Dall.

Årsagen til branden er ikke klarlagt, men der er tilsyneladende ingen ydre årsag.

- Ilden er sandsynligvis selvantændt, siger Erik Dall.