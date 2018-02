Unge mænd sparkede sidespejlene af 20 biler

To unge mænd på henholdsvis 18 og 19 år kan se frem til et større erstatningskrav, skriver Jydskevestkysten.

På vej hjem fra en bytur natten til søndag sparkede de nemlig sidespejlene af omkring 20 biler, der holdt parkeret i Kolding.

»Vi fik en anmeldelse klokken 04.41 og tog ned på Warmingsgade, hvor vi så de to drenge, der var i gang med at losse sidespejlene af bilerne. De får vist en lidt dyrere bytur, end de havde regnet med,« forklarer vagtchef Michael Sehested over for Jydskevestkysten.

Politiet har efterfølgende sat sedler i vinduerne på de berørte biler, så ejerne ved, hvad der er foregået.

De to unge mænd er ikke kendt af politiet i forvejen. De blev taget med til stationen, hvor de sov deres branderter ud i detentionen, før de blev løsladt søndag morgen.