Sygeplejerske idømt bøde: Mandlig patient døde, mens hun var faldet i søvn

To gange overmandede søvnen en kvindelig sygeplejerske, da hun havde en nattevagt på Køge Sygehus tilbage i februar 2016.

Her havde hun ansvaret for at sidde vagt hos en dødeligt syg og urolig terminalpatient.

I løbet af natten afgik den mandlige patient ved døden, efter at han bl.a. havde revet flere af de slanger, som var fastgjort til ham, ud, skriver Dagbladet Køge. Det skete, mens sygeplejersken kortvarigt var faldet i søvn.

Ved en retssag er kvinden, der var tiltalt for grov forsømmelse og skødesløshed i sit virke som sygeplejerske, for nylig blevet idømt en bøde på 5.000 kr. Hun havde forinden erklæret sig delvist skyldig.

Ifølge Dagbladet Køge har et vidne undervejs i retssagen forklaret, at den tiltalte sygeplejerske havde overhørt en såkaldt drop-alarm, som havde lydt i mere end et minut, da vidnet selv kom ind på stuen, hvor sygeplejersken altså havde sovet.

Senere på natten kom samme vidne ind på stuen og kunne igen konstatere, at sygeplejersken var faldet i søvn. Det var her, at vidnet også kunne konstatere, at patienten var afgået ved døden.

Anders Herping Nielsen, der var dommer i sagen, fandt dog ikke, at man ud fra sagens beviser med sikkerhed kunne fastslå, at »dødens indtræden på det pågældende tidspunkt skyldtes tiltaltes forhold,« skriver Dagbladet Køge.

Sygeplejersken skal udover bøden på de 5.000 kr. også betale sagens omkostninger.