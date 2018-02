Kioskejer sigtet for at slå røver bevidstløs med koben

Det udviklede sig til håndgemæng, da en 29-årig mand fredag forsøgte at røve kiosken Spil og Vind i Korsør, skriver TV Øst.

Bevæbnet med en kniv trådte han ind og bad personen bag disken om at udlevere kassebeholdningen til ham. Det nægtede kioskejer Lars Alring dog.

Overvågningsbilleder fra stedet viser, at ejeren i stedet hev et koben op fra disken, som han løftede truende mod røveren.

Ifølge Lars Alring slog han først røveren på armen for at få pågældende til at smide kniven. Herefter udviklede det sig til en kamp, hvor kioskejeren altså til sidst slog røveren i hovedet med kobenet, så han blev bevidstløs.

»Det var ikke en bevidst handling. Det var, fordi han angreb mig tre gange med en kniv. Jeg kunne godt se, at han ikke ville stoppe sit angreb, og så var jeg nødt til én gang for alle at sige: ”Nu stopper det her”. Næste skridt var, at jeg sad med en kniv i maven eller i ansigtet. Jeg var nødt til at stoppe angrebet,« forklarer han over for TV Øst.

Den 29-årige mand vågnede efter kort tid fra sin bevidstløse tilstand og vaklede ud af butikken. Da han var kommet hjem, tilkaldte han ifølge mediet en ambulance, som gav politiet anledning til også at kigge forbi hans adresse.

Manden blev i den forbindelse anholdt og taget med på stationen. Han har erkendt røveriforsøget. Men det er ikke blot røveren, der er blevet sigtet efter fredagens røveriforsøg.

Også kioskejeren har modtaget en sigtelse for kvalificeret vold, idet han benyttede en genstand til at slå gerningsmanden med, hvilket resulterede i en flænge i den 29-åriges hoved.

»Når man gør det på den måde, så skal der komme et eller andet på tale om, hvorvidt han har handlet i lovlig nødværge, eller om handlingen var for voldsom. Og det er et retsligt efterspil, der er afgørende i den sammenhæng,« oplyser politikommissær Jens Jedig Christiansen fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til TV Øst.

Det er op til anklagemyndigheden at afgøre, hvem der skal strafforfølges.

Selv er Lars Alring ikke så overrasket over at være blevet sigtet. Men han fortæller til TV Øst, at han håber på, at sigtelsen bliver frafaldet, da han betegner hændelsen som »nødvendigt nødværge«.